Inter-Parma, Conte senza Lukaku e Sanchez: chi con Lautaro Martinez?

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Parma, Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku infortunato e Alexis Sanchez non al meglio, ma chi tra Andrea Pinamonti e Ivan Perisic al fianco di Lautaro Martinez in attacco? Di seguito le ultime riguardo l’attacco nerazzurro (QUI la probabile).

CHI IN ATTACCO? – In vista di Inter-Parma, Antonio Conte ridisegna l’attacco nerazzurro considerando le assenze di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez per infortunio. Sulla trequarti il ballottaggio resta tra Nicolò Barella e Christian Eriksen, mentre in attacco il tecnico valuta l’impiego di Ivan Perisic (in coppia con Lautaro Martinez) così come nel secondo tempo di Shakhtar Donetsk-Inter. Rinviato dunque il debutto da titolare per Andrea Pinamonti, tornato all’Inter dopo l’esperienza al Genoa; Conte ha fiducia in lui, ma in conferenza stampa ha specificato: «c’è affidabilità da parte di Pinamonti, un ragazzo che deve fare esperienza, crescere e mangiare pane duro, come si dice. Però sta dimostrando grande attitudine e attenzione: è entrato bene nella nostra idea, quindi anche lui oggi deve rappresentare un’alternativa perché Lukaku e Sanchez non sono presenti».