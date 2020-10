Inter-Parma, in difesa de Vrij unico sicuro del posto: cinque per due maglie

In Inter-Parma, il solo Stefan de Vrij è sicuro di una maglia da titolare, ma vista l’assenza di Milan Skriniar ancora per Coronavirus, ben cinque giocatori si giocheranno fino all’ultimo due maglie da titolare.

IN DIFESA – Inter-Parma ancora senza Milan Skriniar ma con la sicurezza Stefan de Vrij. Antonio Conte valuta un turnover ampio ma in cinque si giocano due maglie da titolare (QUI le nostre probabili). Matteo Darmian con molta probabilità oggi giocherà contro la sua ex squadra, resta da capire se da difensore o da esterno a sinistra, visto l’impiego di Achraf Hakimi sulla fascia destra. In difesa, a parte l’inamovibile de Vrij come già detto, altri quattro (più Darmian) si giocheranno due maglie da titolari: al momento anche Alessandro Bastoni sembrerebbe essere in vantaggio su Aleksandar Kolarov, mentre a destra potrebbe riposare Danilo D’Ambrosio. Attenzione però alla carta Andrea Ranocchia, prestazione maiuscola la sua in Genoa-Inter.