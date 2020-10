Inter-Parma: le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A

Inter-Parma sarà il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A: queste le probabili formazioni della partita in programma oggi alle ore 18. Solo Liverani ha dato la lista dei convocati (vedi articolo), mentre Conte ha fatto sapere che non ci saranno né Lukaku né Sanchez.



PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 5 Gagliardini, 15 Young; 23 Barella; 10 Lautaro Martinez, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 97 I. Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 50 Bonfanti, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 8 Vecino, 12 Sensi; 7 Sanchez, 9 Lukaku.

In quarantena per COVID-19: 37 Skriniar.

QUI PARMA

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 2 Iacoponi (C), 24 Osorio, 7 Gagliolo, 3 Gi. Pezzella; 23 Hernani, 18 Cyprien, 14 Kurtic; 33 Kucka; 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 4 Balogh, 8 Grassi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 17 Dezi, 19 Sohm, 30 Valenti, 93 Sprocati, 99 Adorante.

Allenatore: F. Liverani

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 34 Colombi; 16 Laurini, 22 Bruno Alves, 42 Busi; 5 Scozzarella, 32 Brunetta, 41 Nicolussi Caviglia; 28 Mihaila, 45 Inglese.

In quarantena per COVID-19: nomi non comunicati.

Fuori dalla lista Serie A: 63 Dini; 31 G. Ricci; 61 Carriero.

