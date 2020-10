Bastoni: “Da interista sogno trofei e fascia da capitano! Maglia di Milito…”

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni, nel corso del Matchday Programme di oggi in vista di Inter-Parma ha parlato dei suoi due sogni e non solo, facendo riferimento anche a Diego Milito e tanto altro ancora, vedi QUI l’intervista completa.

DUE SOGNI – Bastoni in un’intervista esclusiva nel nuovo Matchday Programme in vista di Inter-Parma, da tifoso nerazzurro svela i suoi due sogni: «Ho un sogno: vincere qualcosa con questa maglia. Cercherò di dare il mio contributo tutte le volte che scenderò in campo affinché questo accada. Sono interista e pensare in futuro di poter indossare la fascia di capitano è un sogno: sarei davvero orgoglioso, sarebbe un onore».

PRIMA MAGLIA – Bastoni svela anche la sua prima maglia nerazzurra: «La prima maglia dell’Inter che ho comprato è stata la mia! Non è vero, la prima che ho avuto è quella di Diego Milito, avevo tredici anni».