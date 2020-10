Pairetto arbitro di Inter-Parma: un grave errore nell’ultimo dei precedenti

Condividi questo articolo

Luca Pairetto

Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Parma, partita della sesta giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Parma sarà la settima partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è tendenzialmente positivo: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’esordio è avvenuto il 25 novembre 2017, con una vittoria per 1-3 in casa del Cagliari. Alla Sardegna Arena controllo al VAR per il terzo gol interista, di Mauro Icardi: nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere brasiliano Rafael de Andrade, come invece chiedevano i rossoblù.

ULTIMA DISASTROSA – Inter-Parma è la seconda partita del 2020 con Pairetto arbitro. Meglio dimenticare l’altra: è il drammatico KO per 1-2 col Bologna del 5 luglio. Nell’occasione espulso Roberto Soriano, per delle plateali proteste dopo un fallo fischiato contro: «Sei scarso», il labiale contestato. A seguire un rigore per l’Inter, fallo di Mitchell Dijks su Antonio Candreva: sbaglia Lautaro Martinez, e da lì comincia una serie di sciagure causate la rimonta rossoblù da 1-0 a 1-2. A cambiare il risultato ci pensa anche Pairetto, che ammonisce per la seconda volta Alessandro Bastoni su plateale tuffo di Musa Juwara: errore grave.