Inter, oggi riposo e poi semifinale! Esami strumentali per Sanchez – SM

L’Inter dopo la vittoria maturata ai quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà domani ad allenarsi per preparare la semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi attese novità anche sul fronte Alexis Sanchez. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

OGGI RIPOSO – Antonio Conte oggi ha concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi già da domani per preparare la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. In ritiro a Dusseldorf, la squadra resterà in Hotel.

SU SANCHEZ – Oggi si attendono notizie anche sul fronte Alexis Sanchez, entrato a partita in corso contro il Bayer Leverkusen e infortunatosi gli ultimi minuti di gioco, alle prese con un risentimento ai flessori della gambe destra (vedi articolo). Il cileno oggi si sottoporrà agli esami strumentali che diranno se il giocatore sarà a disposizione o meno in vista di un’eventuale finale. Comunque vada, il calciatore salterà a prescindere la sfida contro gli ucraini.

Fonte: Sportmediaset.