Vertonghen, sfuma pista Inter? Benfica in pole per difensore ex Tottenham

Jan Vertonghen, difensore svincolato dal Tottenham, potrebbe allontanarsi in maniera definitiva dall’Inter e firmare per il Benfica

TWEET – Secondo varie voci, nelle scorse settimane Jan Vertonghen è stato accostato all’Inter così come ad altre italiane, vale a dire Roma e Fiorentina. Ebbene, ora però, secondo Gianluigi Longari, giornalista di “SportItalia”, il club ad essere più vicino al difensore centrale belga che si è svincolato dal Tottenham sarebbe il Benfica. “Confermato il forte inserimento del Benfica nei confronti di Vertonghen. I lusitani sono il club in pole position attualmente per la firma del belga svincolatosi dagli Spurs“, si legge nel suo messaggio pubblicato su Twitter confermando la sua indiscrezione dell’8 agosto, in cui scriveva. “Anche il Benfica ci prova per Vertonghen. Oltre alle proposte in Serie A, come quella della Roma, il difensore libero dagli Spurs sta valutando un’offerta importante da parte dei portoghesi“.