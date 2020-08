Sanchez, infortunio in Inter-Bayer Leverkusen: le condizioni

Sanchez è entrato al 64′ di Inter-Bayer Leverkusen, ma dopo una ventina di minuti si è fermato per un problema fisico (vedi articolo). La società ha ufficializzato l’infortunio dell’attaccante cileno. Condizioni da valutare in vista della semifinale di lunedì prossimo.

CHE NON SIA UNO STIRAMENTO – “Alexis Sanchez ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine: risentimento al flessore della gamba destra per il cileno”. Questo il messaggio su Twitter dopo Inter-Bayer Leverkusen. Da capire se il cileno potrà recuperare dall’infortunio lunedì prossimo, alle ore 21, per la semifinale di Europa League contro una fra Shakhtar Donetsk e Basilea.