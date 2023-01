Inter-Napoli, sorpresa di formazione per Inzaghi? Un jolly titolare o a partita in corso – Sky

Ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli in programma mercoledì 4 gennaio alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, attenzione a una possibile sorpresa di formazione. Da capire se da titolare o a partita in corso.

SORPRESA SULLA FASCIA – Simone Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione per quanto riguarda Inter-Napoli. Come sottolineato dalla nostra redazione (vedi QUI), Denzel Dumfries ad oggi è il favorito sulla fascia destra ma il tecnico in conferenza stampa ha parlato di “rallentamento” dopo il suo arrivo. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, attenzione alla possibile sorpresa Matteo Darmian, soprattutto a partita in corso.