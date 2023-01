Skriniar, la risposta entro quindici giorni, per Thuram l’Inter aspetta – SI

Le questioni calde in casa Inter sono quelle di Milan Skriniar e Marcus Thuram. A riguardo, ha parlato Alfredo Pedullà a Sportitalia.

ATTESA – L’Inter deve saper aspettare. La pazienza sarà l’arma in più dei tifosi durante questa sessione di mercato. Lo ha confermato anche Alfredo Pedullà a Sportitalia: «Su Skriniar dobbiamo aspettare che lui dia la risposta. Per l’Inter dovrebbe arrivare entro il 15 di gennaio. In modo tale di avere anche un margine di manovra. L’Inter poi può decidere di tenerlo, ma non vorrebbe questa risposta nelle ultime ore di mercato. Anche perché dopo i sei milioni più bonus, non ci sarà nessun rialzo. L’offerta è quella e non la cambia. L’Inter spera in una risposta positiva, ma a prescindere vuole una risposta entro il 15». Queste le parole di Pedullà riguardo la trattativa del rinnovo di Milan Skriniar.

THURAM – Pedullà ha poi continuato spostandosi sulla questione Marcus Thuram: «Per quanto riguarda Thuram, l’Inter è in attesa, segue il giocatore e spera che nessuna squadra si presenti già a gennaio con dieci milioni. Cosa che non escludo perché potrebbe farlo il Manchester United o le squadre che hanno cassa». La concorrenza per l’attaccante francese è un problema da non sottovalutare.