De Vrij in scadenza, ma piena fiducia dell’Inter per il futuro: proposto il rinnovo! – Sky

Stefan de Vrij è in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2023 così come Milan Skriniar. Secondo quanto riportato in questi minuti da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’Originale, il club nerazzurro ha fatto una proposta di rinnovo al difensore olandese.

PROPOSTO RINNOVO – A differenza di quanto detto nei giorni scorsi riguardo il futuro di Stefan de Vrij e il possibile addio al termine di questa stagione – con un contratto in scadenza a giugno 2023 -, l’esperto di mercato ha parlato di piena fiducia da parte dell’Inter, a tal punto da avergli già proposto un rinnovo di contratto biennale. A differenza di Milan Skriniar, il difensore avrà più tempo per dare una risposta concreta (ultimatum al 20 gennaio per il difensore slovacco). Segnale di grande fiducia nei confronti di de Vrij, e tutto fa pensare che ci saranno i margini per trovare un’intesa entro la fine del mercato invernale.