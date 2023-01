Esposito piace in Serie B: può cambiare squadra già a gennaio

Sebastiano Esposito torna a far parlare di se. In Belgio all’Anderlecht non sta trovando spazio. L’attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe trasferirsi già a gennaio.

SERIE B – Sebastiano Esposito potrebbe già cambiare squadra. L’esperienza in Belgio non sta andando come l’Inter sperava. L’Anderlecht potrebbe rinunciare al classe 2002 senza troppi problemi. L’attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe infatti tornare in Italia. In Serie B, sono diverse le squadre interessate a Esposito. Oltre al Modena (vedi articolo), l’ultima squadra interessata è il Benevento, come riporta Sportitalia. Tutto dipenderà dal futuro di Francesco Forte, bomber dei campani vicino al Frosinone.