Sebastiano Esposito, spunta un nuovo club dove ripartire in prestito

Sebastiano Esposito torna a far parlare di sé. Per il giovane attaccante dell’Inter, potrebbe arrivare l’ennesimo trasferimento in prestito, questa volta di nuovo in Serie B.

PRESTITO – Sebastiano Esposito potrebbe cambiare aria. A settembre l’attaccante di proprietà dell’Inter si era trasferito all’Anderlecht in Belgio. Finora il prestito non ha fruttato quanto ci si poteva aspettare (vedi articolo). Sono 21 infatti le presenze totali con il club belga, contando anche quelle da subentrato, e appena 2 le reti segnate. Numeri dovuti anche ai problemi che il classe 2002 ha avuto a inizio anno con il tecnico. Anche quando questo è stato esonerato, la situazione non è cambiata particolarmente.

SERIE B – Esposito potrebbe ripartire dunque dalla Serie B. Sulle sue tracce c’è infatti il Modena. Come riporta Tuttosport, il club emiliano è alla ricerca di una punta. L’ex Inter potrebbe aiutare il club emiliano a cambiare rotta nella ripresa. Dal decimo posto si potrebbe puntare quanto meno ai playoff per cercare in ogni modo la Serie A.