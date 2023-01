Inter, contro il Napoli dubbio in attacco ma uno (su tre) gioca sicuro – Sky

L’Inter è pronta alla ripresa del campionato e in particolare al big-match contro il Napoli in programma mercoledì 3 alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky, Simone Inzaghi ha un solo dubbio e riguardo in particolare l’attacco, con un giocatore (su tre) che giocherà sicuro. Ballottaggio per gli altri.

DUBBIO IN ATTACCO – Formazione praticamente tutta fatta per l’Inter che domani tornerà a giocare dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale, e sfiderà a San Siro proprio il Napoli primo in classifica. Simone Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione, ma uno in particolare riguarda soprattutto l’attacco. Secondo quanto riportato dall’inviato Matteo Barzaghi per l’emittente televisivo, Romelu Lukaku è l’unico sicuro della maglia da titolare al 100%. Ballottaggio aperto tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il quarto attaccante, ovviamente, è Joaquin Correa che sarà regolarmente a disposizione del mister, ma solo a partita in corso.