Inter-Napoli, de Vrij e Dumfries non al meglio: uno certo dalla panchina

L’Inter domani (mercoledì 4 gennaio) sfiderà il Napoli a San Siro nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Inzaghi in conferenza stampa ha parlato di de Vrij e Dumfries, entrambi non al meglio. Indizi di formazione?

INDIZI – L’Inter si prepara a sfidare il Napoli nella prima partita del 2023, valevole per la sedicesima giornata di Serie A e in programma a San Siro domani alle ore 20.45. Simone Inzaghi ha presentato il big match in conferenza stampa toccando molti temi, dal rinnovo di Milan Skriniar al sogno scudetto. Il tecnico piacentino ha anche dato un aggiornamento sulle condizioni di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: «De Vrij ha subito un colpo, Dumfries ha avuto un rallentamento i primi giorni e sta recuperando».

Inter, i due olandesi non al massimo: indizi di formazione?

De Vrij e Dumfries dunque non sono al meglio per Inter-Napoli seppur regolarmente presenti nell’ultimo allenamento svolto ad Appiano Gentile. Con de Vrij non al meglio, va da sé che il favorito dal 1′ al centro della difesa è Francesco Acerbi che andrebbe a completare il reparto difensivo insieme a Skriniar e Bastoni. Sulla corsia destra, dove solitamente Dumfries è titolare fisso, a questo punto si potrebbe avanzare un ballottaggio con Darmian e Bellanova. L’olandese rimane comunque favorito.