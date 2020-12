Inter-Napoli, Hakimi recuperato ma Darmian scalpita: chi a destra?

Condividi questo articolo

Hakimi Inter

Inter-Napoli in programma questa sera, Antonio Conte recupera Achraf Hakimi arruolabile dunque per la sfida di San Siro. Matteo Darmian però scalpita per una maglia da titolare (QUI le nostre probabili formazioni.

FASCIA DESTRA – Inter-Napoli, chi sulla fascia destra? Hakimi reduce dalla doppietta realizzata contro il Bologna e trentasette minuti giocati contro il Cagliari da subentrato (uscito anzitempo per infortunio) potrebbe giocare titolare questa sera contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Dall’altra parte però si candida anche Matteo Darmian per quanto riguarda la fascia destra, con caratteristiche sicuramente diverse da quelle del marocchino ma più forte in fase difensiva. In questo inizio di stagione l’italiano si è dimostrato più affidabile sotto questo punto di vista, e potrebbe essere schierato titolare proprio per contenere le manovre offensive degli azzurri. Attualmente parte in leggero vantaggio proprio proprio Darmian, considerando già l’impiego di Ashley Young per quanto riguarda la fascia sinistra.