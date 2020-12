Minotti: “Inter occasione immediata, non può più sbagliare. Napoli…”

Lorenzo Minotti

L’Inter giocherà questa sera contro il Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A. L’ex difensore Lorenzo Minotti, ospite di “23” su Sky Sport, ha anticipato i temi della partita in programma alle ore 20.45 e cosa potrebbe portare una vittoria al Meazza.

TURNO INFRASETTIMANALE – Lorenzo Minotti vede un crocevia di rilievo per la Serie A, fra Juventus-Atalanta e Inter-Napoli: «Tutte e due sono partite che devono darci delle risposte. Sono un po’ il termometro di alcune situazioni importanti: per l’Inter può essere un momento di svolta, per il Napoli è un’occasione importante. Il Napoli è più avanti nel progetto: Gennaro Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e adesso è una squadra. Riesce a trovare soluzioni, fa trovare tutta la rosa e che giochi col 4-2-3-1 o 4-3-3 ha sempre chiarezza in quello che deve fare. Ha solidità difensiva, che è un elemento importante, ed è una squadra che in un momento di non massima brillantezza riesce a prendere risultati. L’Inter ha un’occasione immediata per dare una risposta forte, perché l’eliminazione in Champions League è stata pesante e in campionato non si può sbagliare».