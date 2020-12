Inter-Napoli, l’avversario: Gattuso alla terza vittoria di fila

Gennaro Gattuso Napoli

Inter-Napoli si giocherà questa sera (ore 20.45), gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco come gli uomini di Gennaro Gattuso arrivano alla sfida di San Siro.

FILOTTO – Inter-Napoli è una partita tra due squadre in ottima forma tra i confini nazionali. I nerazzurri in casa del Cagliari hanno trovato la quarta vittoria consecutiva, mentre Gennaro Gattuso è alla terza. Dopo la sosta delle nazionali di inizio ottobre, l’unica sconfitta azzurra arriva al rientro, un pesante 1-3 casalingo contro il Milan. Ma il Napoli si è ripreso subito, e la domenica successiva ha schiantato la Roma, sempre in casa, con un rotondo 4-0. Seguono un altro poker a Crotone (sempre con un clean sheet), e infine il 2-1 contro la Sampdoria.

AMBIZIONI – Il Napoli, con otto vittorie e tre sconfitte finora, è a ventitré punti in classifica. È a pari punti con la Juventus, ma solo per via della penalizzazione col prossimo ricorso da discutere fra sei giorni (vedi articolo). Davanti solo il Milan a ventisei e l’Inter a ventiquattro. In trasferta, in campionato, ha sempre vinto quando ha giocato. Non si può certo parlare di sfida scudetto stasera, ma in un campionato anomalo come quello in corso, è vietato sottovalutare la squadra allenata da Gennaro Gattuso.