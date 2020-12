Inter-Napoli (Serie A): le probabili formazioni della 12ª giornata

SERIE A – 12ª giornata

Mercoledì 16/12/2020 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER NAPOLI (3-5-2) (4-3-3) 1 HANDANOVIC (C) OSPINA 25 37 SKRINIAR DI LORENZO 22 6 DE VRIJ MANOLAS 44 95 A. BASTONI KOULIBALY 26 36 DARMIAN MARIO RUI 6 23 BARELLA FABIAN RUIZ 8 77 BROZOVIC BAKAYOKO 5 5 GAGLIARDINI ZIELINSKI 20 15 YOUNG LOZANO 11 9 R. LUKAKU MERTENS 14 10 LAUTARO MARTINEZ (C) L. INSIGNE 24 Allenatore A. CONTE G. GATTUSO Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-NAPOLI

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) MERET 1 97 A. RADU (GK) (GK) CONTINI 16 2 HAKIMI MALCUIT 2 11 KOLAROV DEMME 4 12 SENSI ELMAS 7 13 RANOCCHIA MAKSIMOVIC 19 14 PERISIC POLITANO 21 24 ERIKSEN HYSAJ 23 33 D’AMBROSIO GHOULAM 31 RRAHMANI 33 PETAGNA 37 LOBOTKA 68 INDISPONIBILI

7 A. SANCHEZ (infortunio)

8 VECINO (infortunio)

23 VIDAL (infortunio)

44 NAINGGOLAN(infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) 9 OSIMHEN (infortunio)

18 LLORENTE (non convocato)

99 MILIK (fuori rosa) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Gagliardini favorito su Eriksen e Sensi per completare il centrocampo. Tentativo last minute per Hakimi, da portare almeno in panchina inizialmente, altrimenti a destra è pronto Darmian dal 1′ più di D’Ambrosio. Il dubbio è a centrocampo tra Demme e Fabian Ruiz, con quest’ultimo che potrebbe avere la meglio. Solito ballottaggio in porta, ma stavolta dovrebbe toccare a Ospina con Meret a fargli da dodicesimo.