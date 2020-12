Icardi, Inter soddisfatta di averlo ceduto al PSG per due questioni

Mauro Icardi PSG

L’Inter sarebbe soddisfatta di aver ceduto Mauro Icardi al PSG per 50 milioni di euro: Fabrizio Romano spiega i retroscena a 6 mesi dall’operazione di mercato

PSG – Queste le parole all’interno del canale Spreaker di “Calciomercato.com” da parte di Fabrizio Romano a sei dalla cessione di Mauro Icardi dall’Inter al PSG. «Sono passati sei mesi dall’addio definitivo di Mauro Icardi all’Inter. Un’operazione condotta con il Paris Saint-Germain che ha fatto felici tutti, perché a Milano avevano chiuso da tempo con l’ex capitano mentre i francesi hanno voluto tenere Icardi a tutti i costi, convinti del suo potenziale. Ma quali sono le sensazioni a distanza di tempo? “Siamo riusciti ad abbassare il prezzo”, ha raccontato di recente Leonardo. Vero, eppure l’Inter la vede diversamente dal PSG su questa vicenda».

INTER – Romano racconta anche il pensiero in casa nerazzurra sull’operazione Icardi. «L’idea dei dirigenti nerazzurri è di aver fatto un vero affare vendendo Icardi per circa 50 milioni: più che per il giocatore in sé, per aver realizzato una cessione da record in un anno di pandemia dove tutti i top club hanno faticato a vendere per cifre così importanti. Lo sconto al PSG è stato reale, ma ha ugualmente consentito di vendere un giocatore su cui non si puntava più che rischiava di diventare (ancora) un problema. Insomma, a distanza di 6 mesi l’Inter è soddisfatta di aver ceduto Mauro pur rispettandolo al 100%, per una questione economica ma anche tecnica. Sì, perché Lukaku convince i dirigenti come Conte e il suo prezzo è già aumentato rispetto alla cifra pagata al Manchester United un anno fa. E il PSG si tiene stretto Maurito. Tutti contenti, tranne la Juve che era davvero in agguato…».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com