Inter-Milan, Conte ritrova gruppo al completo. Speranza per Sanchez – Sky

Alexis Sanchez Inter

L’Inter arriva alla sfida con il Milan con gli uomini contati. Alle numerose defezioni causa Covid-19, nelle ultime ore, si è aggiunta quella di Alexis Sanchez, rientrato acciaccato dalla pausa per le Nazionali. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce le ultime notizie.

SPERANZA – Queste le ultime sull’Inter da Andrea Paventi per “Sky Sport”: «Tralasciando le defezioni a causa del Covid e Sensi, che è squalificato, per la sfida di domani contro il Milan sono tutti a disposizione. Anche Alexis Sanchez per cui è stato molto chiaro Antonio Conte in conferenza (qui le parole del tecnico). Se il calciatore darà la disponibilità potrà essere della sfida. La situazione apparirà più chiara dopo l’allenamento di oggi pomeriggio».