Inter-Milan, le possibili scelte di Conte: Brozovic favorito su Eriksen? – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

È la vigilia di Inter-Milan. Antonio Conte studia la migliore formazione in vista del derby, in programma domani alle 18:00. I numerosi casi di Covid in rosa limitano le scelte del tecnico nerazzurro. Ballottaggi soprattutto a centrocampo. Le ultime da “SportMediaset”

LE POSSIBILI SCELTE – Inter-Milan è alle porte. Antonio Conte studia le possibili scelte in vista del Derby. Le numerose assenze, causa Covid, limitano le possibili scelte di Conte, soprattutto in difesa: davanti ad Handanovic agiranno de Vrij, D’Ambrosio e Kolarov. A centrocampo pronti Barella e Vidal. Accanto a loro ballottaggio tra Brozovic ed Eriksen, con il croato leggermente favorito. Sugli esterni agiranno Hakimi e Perisic. In attacco, visto il probabile forfait di Sanchez (qui le ultime sulle sue condizioni), spazio a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.