Coco: “Inter-Milan? Affezionato ai rossoneri. Eriksen? Nel gioco di Conte…”

Francesco Coco

Francesco Coco, ex sia di Inter che Milan, in collegamento su “Sky Sport” ha parlato del derby di Milano, in programma domani alle 18:00. L’ex calciatore, infine, ha parlato del momento di Christian Eriksen in nerazzurro

OPPORTUNITA’ – Queste le parole di Francesco Coco: «Inter o Milan? Sono rimasto più affezionato ai rossoneri, l’attaccamento a quella maglia è maggiore. Eriksen? Se fosse entrata la famosa punizione nel derby d’andata magari avrebbe avuto più opportunità. Voglio spezzare una lancia a favore del danese: è arrivato a gennaio, con grandi aspettative da parte del popolo nerazzurro e dalla società, visto che negli ultimi anni al Tottenham ha fatto vedere quello che sa fare. Non dimentichiamo che il calciatore doveva adattarsi in una realtà diversa, il lockdown e tutto quello che è successo hanno rallentato il suo inserimento nell’Inter. Io gli darei più opportunità. Il gioco di Conte non è perfetto per le sue caratteristiche, non è abituato. Con Sensi è il centrocampista che può dare qualcosa in più in attacco ai nerazzurri».