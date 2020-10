Inter-Milan, pochi dubbi per Pioli. Rebic non recupera....

Inter-Milan, pochi dubbi per Pioli. Rebic non recupera. Un ballottaggio – Sky

Le probabili scelte di Stefano Pioli per Inter-Milan di domani. Il tecnico rossonero avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi. Un unico ballottaggio in vista della sfida di domani. Le ultime sui rossoneri da Peppe Di Stefano per “Sky Sport”

ENTUSIASMO – Inter-Milan è alle porte e la squadra di Pioli è al lavoro per preparare la sfida di domani alle 18:00. Le ultime sui rossoneri da Peppe Di Stefano, in collegamento su “Sky Sport”: «Sono tre gli indisponibili per il Milan: Gabbia, Duarte e Rebic. L’assenza del croato è stata definita pesante da Pioli, tecnico dei rossoneri, in conferenza stampa (qui le sue parole). L’unico dubbio di formazione di Pioli è per il ruolo di estrerno a sinistra nel 4-2-3-1. Il ballottaggio è tra tre giocatori: Diaz, Rafael Leao e di Hauge. C’è grande entusiasmo in casa rossonera in vista del derby, con il tecnico che ha pesato però le parole in conferenza».