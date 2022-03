Inter-Fiorentina, Inzaghi risparmia i diffidati per la Juventus? Tre opzioni

L’avvicinamento di Inter-Fiorentina questo pomeriggio ha visto il comunicato del Giudice Sportivo (vedi articolo). Sono saliti a tre i diffidati nella squadra di Inzaghi, che ora dovrà fare delle valutazioni per la Juventus.

A RISCHIO – È necessario pensare a Inter-Fiorentina, visto il momento difficile in quest’ultimo mese e mezzo, senza fare altri calcoli (vedi articolo). Tuttavia, considerato che Simone Inzaghi più volte ha preservato i diffidati e gli ammoniti, un controllo su chi è a rischio bisogna farlo. In caso di ammonizione sabato (ore 18) al Meazza per Lautaro Martinez, Arturo Vidal e da adesso anche Alessandro Bastoni vorrebbe dire non giocare contro la Juventus. Col ritorno di Marcelo Brozovic (probabile, ma da confermare nei prossimi giorni) lo “slot” del cileno sarebbe già occupato, visto che non è un titolare fisso. Sugli altri due, invece, ci sono valutazioni necessarie per Inter-Fiorentina. Che il Toro non giochi è da escludere, ma le opzioni Alexis Sanchez (dopo il gol di domenica al Torino) e Joaquin Correa sono valide. E per il difensore c’è Federico Dimarco, che lo ha sostituito nella ripresa all’Olimpico due giorni fa.