Inter, il tempo dei calcoli è finito: ora non c’è più l’alibi di inizio 2022

L’Inter, da ieri, non è più padrona del proprio destino. Un destino che si è complicato in maniera a tratti autolesionista, con certe prestazioni disarmanti in questo inizio di 2022. Che è partito male anche a causa di un alibi ora svanito.

BASTA CALCOLI – Il 2022 dell’Inter è cominciato all’insegna dell’asterisco. Ossia la maledetta partita non disputata a Bologna il 6 gennaio, che resta ancora come un macigno in classifica. Da ieri, complice il brutto pareggio in casa del Torino, la squadra di Simone Inzaghi non dipende più da se stessa: vincendole tutte, inclusa quella del Dall’Ara, per confermarsi campione servirebbe anche un passo falso del Milan. Un disastro, a livello sportivo, ricordando com’era la classifica due mesi fa. Ora bisogna ripartire, consapevoli di aver sprecato tanto (troppo), e bisogna farlo senza fare altre valutazioni che non servono più a niente.

NON +3 – In questi sessantasette giorni dal 6 gennaio si è assistito a una “favoletta” ripetuta all’infinito. Ossia: l’Inter ha la partita di Bologna da giocare, quindi è come se avesse tre punti in più. Questo magari serviva le prime settimane, con le avversarie dietro, ma da quando si è andati sotto in classifica non è un alibi. Bensì un problema in più. Perché, a differenza di due mesi fa, quando si giocherà (vedi articolo) l’Inter avrà una pressione estrema essendo priva della possibilità di sbagliare (ancora). A differenza del Bologna, che è già salvo e può fare quello che vuole. Forse la scelta di andare fino in fondo con i ricorsi e i vari gradi di giudizio non è stata la migliore…

PROBLEMI IMMEDIATI – L’Inter ha mostrato tante difficoltà in questo inizio 2022. Dal mancato piano B per sopperire all’assenza di Marcelo Brozovic (vedi articolo), passando per scelte di formazione (e a gara in corso) discutibili di Inzaghi, per gli errori davanti alla porta e arrivando alle troppe volte che Samir Handanovic è rimasto fermo a guardare tiri non irresistibili finiti in gol (i portieri avversari, vedi Andrea Consigli o Etrit Berisha, si buttano e parano…). E quei tre minuti di blackout nel derby gridano ancora vendetta. Adesso gli alibi (compreso quello arbitrale per il fallo di Olivier Giroud su Alexis Sanchez, visto quanto avvenuto ieri) stanno a zero, così come i calcoli. E da sabato (ore 18) contro la sempre insidiosa Fiorentina l’Inter dovrà riprendere a pensare al suo senza aggiungersi punti prima ancora di scendere in campo.