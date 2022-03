Serie A, Giudice Sportivo 29ª giornata: Inter, terzo diffidato prima della Juventus

L’Inter vede salire a tre i giocatori in diffida per la partita contro la Fiorentina. Dopo la ventinovesima giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha aggiunto un calciatore a rischio già per la Juventus.

I PROVVEDIMENTI – L’Inter dovrà stare attenta sabato contro la Fiorentina, in relazione alla Juventus. Oltre a Lautaro Martinez e Arturo Vidal da ora è diffidato anche Alessandro Bastoni, che domenica a Torino ha ricevuto la sua quarta ammonizione in campionato. Non ci saranno squalificati per la sfida del Meazza, che precede la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda i bianconeri, che giocheranno domenica con la Salernitana, sono in diffida Alvaro Morata, Dusan Vlahovic e da questo turno anche Luca Pellegrini. Oltre alle sanzioni di campo dal Giudice Sportivo è arrivata anche quella per il Verona (vedi articolo). Di seguito i provvedimenti integrali dopo la ventinovesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTINOVESIMA GIORNATA

Una giornata: Davide Zappacosta (Atalanta), Kevin Bonifazi, Nicola Sansone (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Federico Ceccherini, Marco Davide Faraoni, Ivan Ilic (Verona)

DIFFIDATI VENTINOVESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Rodrigo Becao (Udinese)

Quarta ammonizione: Lucas Torreira (Fiorentina), Alessandro Bastoni (Inter), Luca Pellegrini (Juventus), Ivan Juric (Torino, allenatore), Jean-Victor Makengo (Udinese)