Paganin: «Inter? Uno era il mio dubbio! Conte ti dà lo spartito, Inzaghi…»

L’Inter senza Brozovic sembra perdere la luce e l’ultima dimostrazione è stata la partita con il Torino. Secondo Antonio Paganin, intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio -, ora sta venendo fuori anche un’altra grande differenza tra la precedente gestione di Conte e quella di Inzaghi

UNA CARENZA DI ROSA – L’Inter sembra dipendere sempre di più da Marcelo Brozovic. Antonio Paganin parla proprio dell’assenza di un sostituto: «Il problema è Brozovic: questo giocatore non ha ricambi e quando viene a mancare ne risente la manovra. Lo abbiamo visto in maniera lampante nella doppia sfida con il Liverpool e poi con il Sassuolo e con il Torino quando la squadra sembrava l’ombra di se stessa. Dopo la Salernitana ci siamo detti: sarà ancora così o si tornerà a una partita incolore come quella di Genova? Perché al di là delle occasioni create la squadra ha fatto fatica. Ora arriva a nove partite dalla fine (dieci per l’Inter, ndr) con il fiato corto. L’Inter sembra lenta perché la palla non si muove veloce, non penso sia un problema fisico. L’impressione è che la palla si muove lentamente e non mette i due esterni nelle condizioni di poter far male».

PIANO DI RISERVA – Paganin prosegue parlando del piano B che Inzaghi non sembra avere: «Io mi rifaccio alle dichiarazioni di inizio anno quando dissi che per me l’Inter avrebbe fatto fatica ad arrivare tra le prime quattro. Poi è andato tutto molto liscio, Inzaghi ha una gestione molto democratica. Le problematiche però arrivano e se non hai un piano B poi la defezione più grande è la mancanza di un’alternativa. È lì la vera forza di una squadra e quello era il mio dubbio. In estate l’Inter, al di là di Hakimi e Lukaku, ha perso una guida, uno che ti dà uno spartito ben preciso e bypassa i momenti di difficoltà. Questa è la differenza sostanziale tra Conte e Inzaghi. Qui il piano B non c’è, se stiamo qui a dire che senza Brozovic si spegne tutto è un bel problema. Ora è più complicato trovarlo se non l’hai provato durante la stagione. Penso che all’interno sapessero benissimo di non avere un play all’altezza di Brozovic, poi bisogna capire tutti i lavori settimanali. Se tu non prepari il piano B e per uno due match non hai il croato passi da essere primo a dover rincorrere».