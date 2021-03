Inter divisa in due gruppi dopo Parma: programmi diversi, obiettivo uguale

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter di Conte non perde tempo e programma subito il prossimo impegno in Serie A dopo aver vinto a Parma. Ad Appiano Gentile inizia oggi la tre giorni di allenamenti che porterà a sfidare l’Atalanta

SUBITO AL LAVORO – Tornata da Parma con tre punti pesantissimi, l’Inter può iniziare a pensare subito alla prossima partita. Partita tutt’altro che semplice. Oggi Antonio Conte, come di consueto, ha diviso in due il gruppo squadra. Per il primo gruppo, quello che è sceso in campo allo Stadio “Ennio Tardini”, è prevista una seduta di allenamento più leggera dopo le fatiche di Parma-Inter. Per il secondo gruppo, invece, allenamento normale in vista di Inter-Atalanta. Programma diverso ma stesso obiettivo: arrivare al top nel monday night tutto nerazzurro.