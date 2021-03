Serie A, come sarebbe la classifica se gli...

Serie A, come sarebbe la classifica se gli stipendi venissero pagati puntualmente

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

La Serie A sta vivendo una stagione complicata a causa del Coronavirus, con gli stadi chiusi e qualche polemica extra-campo di troppo. Molti oggi si chiedono come sarebbe la classifica se tutti i club pagassero in anticipo gli stipendi anziché posticipare legittimamente le scadenze. E ce lo siamo chiesti anche noi, coinvolgendo un team di esperti analisti. Ecco, in esclusiva, la classifica “corretta” della Serie A dopo venticinque giornate

1. INTER 59 punti

2. MILAN 53 punti

3. JUVENTUS 49 punti*

3. ATALANTA 49 punti

5. ROMA 47 punti

6. NAPOLI 44 punti*

7. LAZIO 43 punti*

8. HELLAS VERONA 38 punti

9. SASSUOLO 36 punti*

10. SAMPDORIA 31 punti

11. UDINESE 29 punti

12. BOLOGNA 28 punti

13. GENOA 27 punti

14. FIORENTINA 25 punti

14. SPEZIA 25 punti

14. BENEVENTO 25 punti

17. CAGLIARI 21 punti

18. TORINO 20 punti**

19. PARMA 15 punti

20. CROTONE 12 punti

* una partita da recuperare

* due partite da recuperare

NB: può contenere tracce di ironia.