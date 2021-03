Inter, altro che Sanremo! La cover di Conte ft. Manchester United meglio di Ibrahimovic

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

L’Inter non manda calciatori a Sanremo ma a Parma nella serata delle cover Conte mette la sua firma omaggiando altri. Il testo è del tecnico nerazzurro, la voce di due ex compagni di Ibrahimovic al Manchester United

INTER UNITED – C’era una volta una squadra di nome Manchester United che oggi non c’è più. E non solo perché oggi la città di Manchester è celeste a causa del City. Le colpe in casa United iniziano già prima dell’addio di Sir Alex Ferguson alla panchina rossa. E gli errori continuano a vedersi ogni giorno. Ovunque. Anche a Parma, ieri sera. L’Inter di Antonio Conte ha vinto 1-2 grazie alla doppietta di Alexis Sanchez, letteralmente “regalato” dallo United pur di liberarsene. Tralasciando il primo gol, in cui i demeriti del Parma sono superiori ai meriti dell’Inter, è il secondo che riassume benissimo la follia United: il grande ex Romelu Lukaku da solo contro tutti serve Sanchez, che non può proprio sbagliare. Ma l’Inter vista a Parma non si era mai vista prima.

ALTRA COVER – Fino a qualche giorno fa, la coppia Lukaku-Sanchez è stata solo teorica. Più amici che calciatori. Una coppia destinata a rimanere virtuale, anche perché con un Lautaro Martinez in questo stato di forma era impensabile una staffetta simile. Invece Conte ha osato e ha avuto ragione. Ieri a Parma non ha schierato l’Inter ma una cover come omaggio del Manchester United che poteva essere e non è mai stato. In quella squadra, per un paio di mesi, c’era anche Zlatan Ibrahimovic, che ieri non era a Parma (dove una sua doppietta nel 2008 diede lo scudetto all’Inter…) ma a Sanremo. E va benissimo lo spettacolo dello svedese “infortunato” lontano dai campi di calcio, ma nella serata delle cover il vero capolavoro è quello di Conte a Parma.