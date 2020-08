Inter-Bayer Leverkusen, secondo passo per l’Europa League e il 2020-21

Condividi questo articolo

Inter-Bayer Leverkusen inaugura, assieme a Manchester United-Copenaghen, i quarti di finale di Europa League. A Dusseldorf (ore 21) i nerazzurri, dopo aver battuto il Getafe, cercano un altro successo anche per migliorare la situazione in vista della prossima stagione.

PER OGGI E PER DOMANI – Inter-Bayer Leverkusen ha un doppio valore. Non solo la necessità di andare avanti in Europa League, e ritrovare una semifinale europea che manca dal 2010 (ricordate poi come finì?), ma anche per costruire meglio il 2020-2021. A oggi, con trentasei punti, l’Inter rischia la quarta fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League, che inizierà a metà ottobre. Uscire oggi vorrebbe dire sperare in tante eliminazioni altrui nei turni di qualificazione, andare avanti migliorerebbe pure il ranking. Battere il Bayer Leverkusen, poi, terrebbe ancora aperta la possibilità di chiudere la stagione con un trofeo, e sarebbe la notizia migliore possibile. Anche per la nuova stagione: chi alza l’Europa League ha un posto fra le teste di serie in Champions League.

CON O SENZA CAMBI? – Antonio Conte ha messo la stessa formazione fra Atalanta e Getafe, Inter-Bayer Leverkusen potrebbe rispettare il detto “non c’è due senza tre”. Nove undicesimi, salvo sorprese, sono sicuri, i dubbi riguardano il terzo centrale (Diego Godin o Milan Skriniar) e l’esterno a destra (Danilo D’Ambrosio, titolare e protagonista nelle ultime, o uno fra Antonio Candreva e Victor Moses). Per Christian Eriksen, come col Getafe, spazio a gara in corso ma chissà che non possa essere di nuovo decisivo. Il Bayer Leverkusen ha tante opzioni di formazione: Peter Bosz dovrà scegliere dove utilizzare Kai Havertz (vedi articolo), ma occhio perché dietro concede sempre qualcosa. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Bayer Leverkusen con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport e TV8.