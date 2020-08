Inter-Bayer Leverkusen, Bosz ha tante scelte di formazione. Havertz dove?

Inter-Bayer Leverkusen si giocherà domani alle ore 21, come quarto di finale di Europa League. A Dusseldorf i tedeschi di Bosz si ritrovano la squadra quasi al completo, con tante scelte da fare per la formazione e un dubbio sul ruolo di Havertz.

TUTTI ALL’ATTACCO? – Inter-Bayer Leverkusen potrebbe vedere una formazione molto offensiva da parte di Peter Bosz. Il tecnico olandese perde Charles Aranguiz, squalificato, ma ritrova Kerem Demirbay che contro i Rangers a sua volta ha scontato la giornata di stop. Quest’ultimo dovrebbe essere titolare accanto a Exequiel Palacios, nel 4-2-3-1 del Bayer Leverkusen. Con questa soluzione Kai Havertz trequartista e Kevin Volland centravanti, ma occhio a un’altra opzione (più di copertura e meno probabile): Julian Baumgartlinger in mezzo, Demirbay numero 10 e Havertz falso nueve, lasciando fuori Volland. Torna poi Nadiem Amiri, che proprio alla vigilia del match con l’Inter ha finito una quarantena preventiva per essere stato a contatto con un positivo. Karim Bellarabi ha recuperato dai problemi fisici, diventa così un’alternativa al classe 2003 Florian Wirtz (sicuro invece Moussa Diaby). In difesa ci saranno i due gemelli Bender, Lars e Sven, Daley Sinkgraven è favorito su Wendell e dovrebbe stare ancora fuori Jonathan Tah. Questa la probabile formazione di Bosz per Inter-Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland.