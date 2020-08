Paventi: “Lautaro Martinez, pensieri su Barcellona allontanati. Titolo Inter…”

Lautaro Martinez sarà quasi certamente titolare in Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League in programma alle ore 21. Andrea Paventi, in collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24, si è soffermato sul momento dell’argentino, che sembra aver “dimenticato” il Barcellona.

NIENTE PIÙ VOCI – Così Andrea Paventi: «Qualche sprazzo c’è stato del Lautaro Martinez della prima parte di stagione. Io credo che sia un giocatore assolutamente in ripresa, molto ben focalizzato sull’obiettivo un po’ come tutti i giocatori dell’Inter. Io credo che i pensieri sul Barcellona si siano un po’ allontanati, la trattativa non è mai partita e vedremo a settembre. Innanzitutto Lautaro Martinez deve pensare alla fiducia di Antonio Conte, perché rimane davanti ad Alexis Sanchez. La coppia con Romelu Lukaku ha fatto la differenza in questa stagione, quando l’Inter per un periodo era in testa al campionato: sono due giocatori che si apprezzano, che hanno grande empatia. Ora Lautaro Martinez deve provare a vincere un trofeo e dare sostanza alla sua carriera, mettendo un titolo che darebbe anche valore all’Inter».

UNO IN PIÙ – Secondo Paventi Christian Eriksen non sarebbe centrale nell’Inter: «Io credo che quello che Conte ha detto, in certi momenti della stagione, fa capire che questa rosa dev’essere molto lunga. Una squadra che vuole vincere ad alti livelli deve avere dei giocatori che magari non saranno dei titolarissimi, però per l’investimento dell’Inter tenere Eriksen in questa rosa sarebbe fondamentale, se vuoi vincere ad alti livelli».