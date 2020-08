Europa League, Inter-Bayer Leverkusen avvia i quarti. Partite e diretta TV

L’Europa League si sposta ufficialmente in Germania. Dopo il “test” fatto fra mercoledì e giovedì con le due italiane da oggi, con l’inizio dei quarti di finale, si giocano tutte le partite in gara secca e in campo neutro, con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al 90′ (vedi tabellone). Inter-Bayer Leverkusen è anche la scelta della diretta TV in chiaro.

EUROPA LEAGUE – QUARTI DI FINALE

Inter-Bayer Leverkusen – lunedì 10 agosto ore 21, Dusseldorf – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8

Manchester United-Copenaghen – lunedì 10 agosto ore 21, Colonia – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Wolverhampton-Siviglia – martedì 11 agosto ore 21, Duisburg – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Shakhtar Donetsk-Basilea – martedì 11 agosto ore 21, Gelsenkirchen – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol Europa League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.