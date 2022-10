Inter-Barcellona, sorpasso Correa in attacco! E novità in fascia – SI

Tancredi Palmeri, inviato ad Appiano Gentile per Sportitalia, ha fornito gli ultimi aggiornamenti alla vigilia di Inter-Barcellona. Tra i temi trattati c’è la probabile formazione dei nerazzurri domani, con Correa al sorpasso da titolare (vedi articolo).

TITOLARI – Tancredi Palmeri ha parlato dei dubbi di Simone Inzaghi per il match di Champions League di domani, Inter-Barcellona: «L’Inter è senza Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Lautaro Martinez non giocherà dal primo minuto, è uscito affaticato con la Roma. In conferenza Inzaghi aveva parlato di allenamento parziale (vedi articolo), l’argentino si è però allenato con la squadra. Domani non lo rischierà, probabile che lo preservi per il Sassuolo. In questo momento il match di Reggio Emilia è più importante. Dovrebbe giocare Matteo Darmian sulla fascia destra, con Federico Dimarco a sinistra. Stefan de Vrij ha grandi possibilità di giocare. Fa specie immaginarlo titolare contro questo Robert Lewandowski. Il dubbio è sulla mediana, con Kristjan Asllani favorito. Davanti spazio alla coppia Correa-Dzeko». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Barcellona, secondo Sportitalia: Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Dzeko.