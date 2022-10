Inter-Barcellona, Inzaghi cambia il centrocampo. Davanti uno sicuro – Sky

Arrivano le ultime indicazioni da Appiano Gentile in vista di Inter-Barcellona di domani. Secondo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi cambierà qualcosa a centrocampo rispetto alla gara con la Roma. Mentre davanti è sicura la presenza di Joaquin Correa.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Simone Inzaghi prepara Inter-Barcellona di domani. E, dall’allenamento di oggi, arrivano chiare indicazioni sulla possibile formazione. Come riporta l’inviato Matteo Barzaghi: «In porta giocherà Onana e continua l’alternanza tra i due portieri. In difesa de Vrij ha buonissime possibilità di partire con Skriniar e Bastoni. A centrocampo potrebbero cambiare delle cose: si punta ad avere più esperienza con Mkhitaryan, Calhanoglu regista e Barella a destra, con Asllani fuori. A destra Darmian se la gioca con Dumfries e a sinistra Dimarco con Gosens. In attacco giocherà sicuramente Correa e a fianco dovrebbe avere Lautaro Martinez, recuperato dall’affaticamento muscolare contro la Roma».