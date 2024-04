Inter-Torino, Tameze da giallo a rosso: l’audio del Var che spiega!

Inter-Torino è finita 2-0 per i nerazzurri. L’episodio più eclatante della partita è il fallo da ultimo uomo di Tameze nei confronti di Mkhitaryan. L’arbitro del match Maria Sole Ferrieri Caputi prima dà il giallo, ma poi dopo revisione al monitor cambia in rosso. A Open Var su Dazn tutta la spiegazione.

L’EPISODIO − Dopo un minuto della ripresa Tameze stende Mkhitaryan fuori area durante Inter-Torino, match finito 2-0. Ferrieri Caputi prima dà il giallo, ma poi, richiamata dal Var al monitor, cambia idea e cartellino. Rosso diretto per il centrocampista del Toro, il cui fallo è stato giudicato da ultimo uomo. A Open Var, trasmissione di Dazn, arriva gli audio di tutto quello che è successo in campo.

Inter-Torino, rosso a Tameze: l’audio del Var

ASSISTENTE: buono

VAR: Verde, da controllare. Teniamolo allora, Lautaro Martinez è dentro. Fallo su Mkhitaryan, era fuori, rosso!

ARBITRO: Spinge sopra. 61, c’è il difensore nel mezzo.

VAR: E rosso eh. Sto controllando il possibile Dogso. Il pallone sta andando un po’ verso l’esterno, però è da solo lui. È da solo ed è in controllo. Possesso c’è, la distanza c’è, la direzione c’è e il difensore non può rientrare. Te lo faccio rivedere perché per noi c’è la possibilità che sia Dogso. Ti consiglio un OFR per possibile Dogso.

ARBITRO: Ok 61, cartellino rosso.

Inter-Torino, la spiegazione dell’ex arbitro Tonolini

SPIEGAZIONE − A Open Var è ospite l’ex arbitro Mauro Tonolini, che spiega la situazione: «Questo per noi è un chiaro rosso, ci sono i parametri per la DOGSO. Controllo pallone, direzione verso la porta, non ci sono difendenti che possono intervenire perché il difensore del Torino Lovato è troppo lontano e la distanza dalla porta. Rosso chiaro e valutazione giusta quindi».