La Russa: «Visto Sala, proposta su nuovo stadio! Senza demolire San Siro»

La Russa, dopo essere uscito vincitore alle recenti elezioni, torna a occuparsi (anche) di temi legati al calcio e all’Inter. Parlando con l’agenzia Alanews, il senatore ha annunciato di aver visto il sindaco di Milano Sala, per discutere del nuovo stadio ma senza abbattere San Siro.

LA PROPOSTA – Ignazio La Russa segnala un nuovo fronte per lo stadio: «Ho chiesto al sindaco Giuseppe Sala di incontrarmi, è stato molto cortese. Si tratta di un qualcosa per Milano, al di là degli steccati politici e culturali. Ho illustrato una mia proposta, già formalizzata in altre sedi, che è quella di costruire sì il nuovo stadio, come richiesto da Inter e Milan, ma contemporaneamente non abbattere San Siro e mantenerlo in vita. Non costerebbe nulla alle società, che risparmierebbero cinquanta milioni per la demolizione – costo minimo previsto – e potrebbero utilizzarlo per alcune partite di cartello, come la coppa o i derby. Oppure utilizzarlo per altri motivi durante l’anno. Il Comune, da parte sua, rinuncerebbe all’introito dell’affitto e lo userebbe per grandi eventi. Poi il vero grande guadagno sarebbe per la città: pensate cosa sarebbe abbattere San Siro per polveri sottili e trasporto di detriti enormi. Tutto sommato non c’è niente da perdere per Comune, Inter e Milan. Anzi hanno da guadagnare. Il nuovo stadio ci vuole, ma non abbattendo San Siro che è un tempio famoso nel mondo. Dopo il Tempio e la Scala è la terza cosa più famosa. Sala ha raccolto la questione e detto che ne parlerà con le società».