Inter-Atalanta, Gasperini col dubbio sulla ‘doppia S’ in formazione

Inter-Atalanta, stasera alle 20.45, vedrà non solo la capolista alla ricerca dell’undicesima vittoria in altrettante partite del 2024, ma anche la squadra di Gasperini che vuole prendersi il quarto posto prima dello scontro diretto col Bologna. In formazione, il tecnico valuta due questioni.

DI RITORNO – Ieri, nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha ufficializzato il recupero di Giorgio Scalvini. Il difensore era uscito all’89’ della partita pareggiata domenica col Milan, per un infortunio alla spalla. Problema però superato: sta bene, quindi è arruolabile per stasera. Da capire solo se potrà subito partire titolare, con Isak Hien pronto a sostituirlo nei tre di difesa davanti a Marco Carnesecchi, assieme a Berat Djimsiti e Sead Kolasinac. Dall’altra parte, in attacco, Gasperini ha voluto chiarire il suo pensiero su Gianluca Scamacca. Il centravanti avrebbe potuto giocare questa partita con l’altra maglia, prima del dietrofront in estate, ora invece guiderà i bergamaschi dopo il brutto subentro domenica col Milan.

LA SORPRESA – L’Atalanta potrebbe ripresentare contro l’Inter, per la prima volta nel 2024, Ademola Lookman titolare. L’autore del gol per la squadra di Gasperini nella sconfitta per 1-2 dell’andata è rientrato dalla Coppa d’Africa e ha subito avuto un infortunio, ora smaltito. Col Milan ha giocato tutto il secondo tempo, ora si candida (non è scontato) per far coppia con Teun Koopmeiners nei due dietro Scamacca. Questo vorrebbe dire che non giocherebbe, almeno dall’inizio, Charles De Ketelaere. A centrocampo in due per tre maglie: scontato torni Éderson, in panchina al Meazza, potrebbe rifiatare Marten de Roon (diffidato, domenica c’è il Bologna) e giocare Mario Pasalic. Sulle fasce Emil Holm ha superato Davide Zappacosta nelle gerarchie, poi può rivedersi Mitchel Bakker. Questa la probabile formazione di Gasperini per Inter-Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Éderson, Bakker; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.