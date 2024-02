Colombo arbitro di Inter-Atalanta: un altro derby lombardo nei precedenti

Colombo sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Como, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la terza partita per Andrea Colombo come arbitro dei nerazzurri. Ha diretto l’esordio stagionale e pure lì era un derby lombardo: la vittoria per 2-0 sul Monza del 19 agosto, alla prima giornata. Il suo esordio con l’Inter risale al 7 novembre 2022, in un turno infrasettimanale col Bologna. Al Meazza è goleada: vittoria per 6-1, con un rigore concesso al VAR per fallo di mano di Joaquin Sosa su tiro di Edin Dzeko (momentaneo 5-1). Bilancio facile con Colombo: due partite dirette e due vittorie, con otto gol fatti e uno subito.