FOTO – Inter, così la prima maglia 2024/2025 col possibile nuovo sponsor?

La prima maglia dell’Inter per la stagione 2024/2025 potrebbe avere anche un nuovo sponsor. Tutti i dettagli.

NUOVO SPONSOR – L’Inter potrebbe scendere in campo nelle partite della prossima stagione indossando maglie con un nuovo sponsor. Infatti l’accordo con Paramount+ è in scadenza nel giugno 2024. Per questo motivo il club nerazzurro sarebbe in trattative con Betsson.

PRIMA MAGLIA – Ebbene, Footy Headlines ha svelato come potrebbe essere la prima maglia della squadra nerazzurra nel caso in cui l’affare con la società di scommesse online vada in porto pubblicando su Twitter la seguente immagine.

https://x.com/footy_headlines/status/1762676765120503992?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg

Fonte: Twitter Footy Headlines