Gasperini: «Lookman si è allenato poco. Bene Scalvini! Inter completa»

Gasperini in conferenza stampa alla vigilia Inter-Atalanta ha presentato il recupero della ventiquattresima giornata, in programma domani.

LA CONFERENZA STAMPA – Gian Piero Gasperini ha parlato così della sfida in programma domani: «Non c’è nessun problema Scamacca. L’unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo. Lookman si è allenato molto poco, non ho una valutazione precisa sulla sua condizione. Sta bene dal punto di vista fisico. Oggi non so come abbiamo recuperato e con quanti abbiamo recuperato, non ho un termometro per misurare se Ederson o Koopmeiners hanno già recuperato completamente. Si va molto a sensazione. Siamo in tanti in questo momento, penso che domani Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini comunque sta bene».