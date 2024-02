Inter-Atalanta, rientrano 4 titolari: Inzaghi pensa a invertire la Top-11 – SM

Inter-Atalanta con la formazione migliore è talmente banale come concetto che Inzaghi guarda già oltre. Il recupero di Serie A può servire a gestire meglio tutti gli impegni, in particolare il prossimo in Champions League. Di seguito quanto ripreso da Sport Mediaset

STRATEGIA IN EVOLUZIONE – Archiviato il lungo weekend di Serie A per l’Inter è già tempo di vigilia. Nel recupero casalingo contro l’Atalanta torneranno almeno quattro titolari, rimasti a riposo parziale o totale in quel di Lecce. In porta Yann Sommer, in difesa sia Benjamin Pavard sia Alessandro Bastoni e a centrocampo Nicolò Barella (che potrebbe cambiare nuovamente ruolo, ndr). In campo la formazione migliore per Simone Inzaghi, che sa qual è l’importanza di Inter-Atalanta in vista dei prossimi impegni. Una vittoria permetterebbe di andare addirittura a +12 sulla Juventus, così da poter gestire meglio il calendario. Come sottolineato dai colleghi di Sport Mediaset, in caso di tre punti Inzaghi potrebbe “invertire” la strategia di inizio stagione. I titolari in Champions League e le alternative in Serie A. L’attuale Top-11 nerazzurra deve fare a meno di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram ma è tutto sotto controllo. La spina dorsale dell’Inter di Inzaghi punta l’Atletico Madrid, che può valere i quarti di finale. Ma prima servono i tre punti in Inter-Atalanta: Inzaghi vuole continuare la striscia vincente in questo 2024.