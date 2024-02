Scalvini in dubbio prima di Inter-Atalanta: la sensazione ad oggi

Scalvini è alle prese con un problema alla spalla che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo nel corso di Milan-Atalanta. Il calciatore è ancora in dubbio in vista della sfida di domani con l’Inter, ecco le ultime riguardo la sua situazione secondo Sky Sport.

IN DUBBIO – L’impiego di Giorgio Scalvini in Inter-Atalanta è ancora incerto. Il difensore è alle prese con una botta alla spalla nel match contro il Milan, è in dubbio per la partita di domani contro l’Inter. Ieri era ancora dolorante e quindi si capirà l’eventuale disponibilità dalla seduta di oggi. A tal proposito, sarà decisivo l’allenamento di oggi a Zingonia per capire il possibile impiego. Se non dovesse farcela, al suo posto è già pronto Hien.