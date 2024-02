Taremi all’Inter, il presidente del Porto: «Gli auguriamo di essere felice»

Taremi dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell’Inter dopo aver concluso il suo contratto con il Porto. Di questo ne ha parlato il presidente del club Jorge Nuno Pinto da Costa in un’intervista ad A Bola.

RINFORZO IN ATTACCO – Mehdi Taremi dopo aver concluso il suo contratto col Porto si trasferirà all’Inter in estate, anche di questo ne ha parlato il presidente del club: «Taremi come tutti è un giocatore importante, ma come succede a tutti i grandi club, i giocatori finiscono il contratto e poi sono liberi di decidere dove andare. Non possiamo farci nulla, ma solo augurare di essere felice per il suo futuro».