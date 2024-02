Inter, il programma a -1 dall’Atalanta: per Inzaghi ritiro silenzioso! – Sky

Per l’Inter è di nuovo vigilia di Serie A. Ecco il programma della squadra di Simone Inzaghi nella giornata che precede il match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

PROGRAMMA – Dall’ultima volta in campo dell’Inter sono passati solo due giorni, eppure domani la squadra di Simone Inzaghi toccherà nuovamente il terreno di gioco. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, utile a recuperare la 21ª giornata di Serie A e ad eliminare l’asterisco dalla classifica, il programma di giornata è chiaro e lineare. La squadra nerazzurra si riunirà nel pomeriggio per effettuare l’allenamento di rifinitura, in un clima non particolarmente piacevole. Ad Appiano Gentile, infatti, la temperatura è rigida, con l’aggiunta di pioggia ed umidità. Queste le premesse per il ritiro dell’Inter, a partire dalla seduta pomeridiana di lavoro. Inoltre, Simone Inzaghi non rilascerà alcuna dichiarazione in conferenza stampa prima della sfida contro l’Atalanta, al contrario dell’allenatore bergamasco Gasperini. Uno sguardo anche alle probabili scelte tattiche di quest’ultimo.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi