Atalanta, uno in dubbio verso l’Inter. Gasperini progetta cambi! – Sky

Gian Piero Gasperini riflette sull’undici dell’Atalanta da schierare contro l’Inter. In dubbio la presenza di un titolare, probabili alcuni cambi obbligati.

SCELTE – Dopo essere stata a San Siro domenica scorsa, per la sfida contro il Milan, l’Atalanta è nuovamente attesa in quel di Milano domani, questa volta per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per alcuni problemini fisici riscontrati nel match pareggiato contro i rossoneri e per i numerosi impegni ravvicinati in programma, la squadra di Gian Piero Gasperini è costretta a qualche cambio e si riserva ancora qualche dubbio di formazione. L’incognita principale è la presenza contro l’Inter di Giorgio Scalvini. Il difensore è uscito sul finale contro il Milan per via di una lussazione alla spalla. Tuttavia l’allarme sembrerebbe essere già rientrato e l’italiano domani potrebbe essere arruolabile da Gasperini. Molta meno preoccupazione per Sead Kolasinac, anch’esso acciaccato dopo la sfida contro il Milan. Il difensore ci sarà contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, come anche Charles De Ketelaere e Teun Koopmeiners. Previsti, però, altri cambi rispetto all’ultima formazione titolare della Dea. Fra questi sicuramente l’assenza dal 1′ di Gianluca Scamacca, entrato a partita in corso contro il Milan senza riuscire ad essere determinante. Intanto anche la squadra di Inzaghi si prepara al match di San Siro di domani sera contro l’Atalanta.

Fonte: Sky Sport 24 – Massimiliano Nebuloni