Fantacalcio Inter: i consigli per la 17ª giornata di Serie A (Inter-Cagliari)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la diciassettesima giornata di campionato, Inter-Cagliari

NO STOP − Dopo i tre giorni di coppe europee, ritorna prepotentemente il campionato con la sua giornata numero 17 sul calendario. Con la Serie A in campo riecco anche il Fantacalcio in questo secondo weekend di dicembre che potrebbe rivelarsi importante in entrambi i fronti. Occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

RISCATTO− Dopo le cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, l’Inter ha riassaporato il sapore della sconfitta martedì a Madrid per 2-0. Sconfitta indolore per i nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale di Champions League. In campionato, la scalata è al momento inarrestabile con il Milan capolista distante di un solo punto. Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche ai consigliati e agli sconsigliati di Inter-Cagliari.

INTERISTI DA FANTACALCIO − L’ultima giornata di campionato ha visto il ritorno al gol di Edin Dzeko, a secco di reti con l’Inter da sei turni. Il bosniaco è in ripresa così come la sua fantamedia pari all’8,07. Ok anche Lautaro Martinez, in rete per tre volte su tre contro Napoli, Venezia e Spezia. Con la Roma non è sceso in campo. Oltre ai due principi dell’attacco nerazzurro, ci sono altri giocatori alla ricerca invece di un riscatto. Tra questi, Nicolò Barella che dovrà rifarsi dopo il rosso beccato contro il Real Madrid. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 20.45 Genoa-Sampdoria), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Inter-Cagliari.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Iniziando dai consigliati dell’Inter per Inter-Cagliari occhio al grande ex Barella. Il centrocampista ha avuto un inizio di stagione scintillante con ben cinque assist e un gol nelle prime sei giornate di Serie A. Qualche prestazione sottotono e cartellino di troppo invece in queste ultime uscite, tra i quali lo spiacevole rosso preso a Madrid martedì sera che comprometterà la sua presenza in vista degli ottavi di finale (Clicca QUI per sapere la data del verdetto). Barella (vedi dichiarazioni) è a caccia del riscatto e il gol dell’ex è cosa mai banale al fantacalcio.

Mai come quest’anno non si può lasciare in panchina Ivan Perisic. Stagione da urlo del croato (forse la migliore della carriera), redditizia non solo per l’Inter ma anche per il fantacalcio, visti i tre gol e un assist siglati in 14 partite. Contro il Cagliari potrà sfidare dalla sua parte l’ex compagno Dalbert, sfida che il vice campione del Mondo può portare a casa.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Dopo le ultime due gare da titolare, non dovrebbe essere della gara Danilo D’Ambrosio. Il rientro probabile di Stefan de Vrij (vedi articolo) permetterà al jolly campano di risedersi in panchina in attesa di nuove chiamate. Il suo lo ha fatto alla grande (come sempre) e contro il Cagliari difficilmente potrà ritrovare la titolarità. Quindi, meglio lasciarlo fuori per non rischiare il senza voto.

POSSIBILE SORPRESA − Come pedina a sorpresa al Fantacalcio di Inter-Cagliari, occhio ad Alexis Sanchez. Il cileno ha voglia di dimostrare tantissimo e già contro Roma e Real Madrid era entrato bene sfiorando anche il gol. Inzaghi lo potrebbe schierare dal 1′ per dare un po’ di fiato a Dzeko.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter recupera Ranocchia, de Vrij e Kolarov. In dubbio, invece, Darmian. Out Correa, i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.