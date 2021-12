Cagni: «Inter e Napoli le più forti. I nerazzurri non hanno avuto infortuni»

L’ex allenatore Gigi Cagni, intervenuto su Radio Marte sport, ha analizzato il momento di Inter e Napoli. Per l’ex tecnico, i nerazzurri hanno recuperato in classifica perché privi di infortuni e altro

RECUPERO − Cagni si focalizza sulle primissime posizioni del campionato: «Molto tempo fa io dissi che l’Inter avrebbe avuto dei problemi ad avvicinare le due squadre davanti perché avevano sei/sette punti di distacco e quindi doveva vincere per forza e le altre perdere tanti punti. Purtroppo, questo è avvenuto perché i nerazzurri non hanno avuto ancora degli infortuni o delle gare perse per sfortuna. Io dico che per organico Napoli e Inter sono le due squadre più forti».